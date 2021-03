Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei fahndet nach verletztem Unfallfahrer - Haftbefehl

Borchen-Dörenhagen (ots)

(CK) - Am späten Montagabend (22.03., 22.10 Uhr) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall an der Straße Am Knick informiert; ein Auto sollte dort nach einem Zusammenstoß mit einem Baum in Brand geraten sein.

Daraufhin wurde der Einsatzort umgehend von Polizeibeamten aufgesucht. Parallel dazu trafen Rettungskräfte und Einsatzkräfte der Feuerwehr ein.

Der verunfallte Wagen, ein Peugeot 206, brannte in voller Ausdehnung und war aufgrund der Wucht der Kollison mit dem Baum stark beschädigt. Fahrzeuginsassen befanden sich jedoch nicht mehr an der Unfallstelle.

Anhand der Unfallspuren war davon auszugehen, dass der Fahrzeugführer den Feldweg Am Knick in Fahrtrichtung Dörenhagen befahren hatte und in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Dort prallte er gegen den Straßenbaum.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der bis dahin noch unbekannte Fahrer unter Umständen lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen und unter Schock stehend die Unfallstelle verlassen haben könnte, wurden umgehend intensive Suchmaßnahmen durch Kräfte von Polizei und Feuerwehr eingeleitet. Dabei wurden ein angrenzender Hof sowie die umliegenden Felder und das Buschwerk mit einbezogen. Darüber hinaus wurden ein Polizeihubschrauber und eine Drohne mit Wärmebildkamera in die Suche mit eingebunden.

Parallel zu diesen Suchmaßnahmen am Unfallort und der sich anschließenden Unfallaufnahme wurde die Anschrift des Fahrzeughalters aufgesucht.

Dieser machte Angaben zu dem tatsächlichen Nutzer des Peugeots, einem 39-jährigen Mann, der sich in Dörenhagen aufhalten sollte. Tatsächlich konnte er auch in einem Schuppen an der Kirchborchener Straße angetroffen werden, wo er sich leicht verletzt vor den Polizeibeamten versteckt hatte.

Nachdem der 39-Jährige, der aus Albanien stammt, medizinisch versorgt worden war, wurde er verhaftet - gegen ihn lag ein bestehender Abschiebehaftbefehl vor.

Weiterhin stellten die Polizeibeamten Anzeichen fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Deshalb wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Damit nicht genug: Im Verlauf der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Gegen den Fahrzeughalter wurde eine gesonderte Strafanzeige gefertigt, weil der Verdacht bestand, dass er das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen hatte.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell