POL-PB: Unbekannte Täter zündeten mehrere Mülltonnen an

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Dienstagmorgen (23.03., 01.40 Uhr) wurden der Polizei mehrere brennende Mülltonnen im Bereich Norderneyer Weg, Ingolstädter Weg und im Borkumer Weg gemeldet; diese waren zur Abholung an der Straße bereitgestellt worden. Insgesamt brannten an diesen Örtlichkeiten fünf Tonnen, die durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden konnten.

Im weiteren Verlauf wurden in der Klöckner Straße, Stadtheide sowie in der Karl-Sonnenschein-Straße weitere brennende Mülltonnen gemeldet, die die Feuerwehr ebenfalls zeitnah löschen konnte.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen ergebnislos.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Sachbeschädigungen machen? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Wer hat im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht?

Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Teefonnummer 05251 306-0 entgegen.

