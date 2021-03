Polizei Paderborn

POL-PB: Handy am Kassler Tor geraubt

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Überfall auf einen Mann an der Bushaltestelle Kasseler Tor ermittelt die Polizei wegen eines Raubdelikts und sucht Zeugen.

Am Samstagabend (20.03.2021) hielt sich ein 47-jähriger Mann gegen 20.50 Uhr am Liboriberg in Höhe der Bushaltestelle Kasseler Tor auf. Ein fremdes Pärchen sprach ihn an und wollte angeblich ein Handy verkaufen. Plötzlich wurde dem Mann eine in den Augen brennende Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Die Täter ergriffen die Flucht in Richtung Westerntor. Das Opfer versuchte den beiden nachzulaufen, stürzte aber und verletzte sich leicht. Der Mann stellte fest, dass ihm sein Handy entwendet worden war. Mit einem Rettungswagen wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der südländisch aussehende Tatverdächtige soll etwa 35 Jahre alt, um 175 cm groß sein und eine sportliche Figur haben. Er hatte kurze schwarze Haare und trug dunkle Oberbekleidung. Der Mann sprach deutsch mit Akzent. Seine mutmaßliche Komplizin war 20 bis 25 Jahre alt und 165 bis 170 cm groß. Sie hatte eine normale Figur und kurze schwarze Haare. Auch die Frau hatte einen dunkleren Teint als der Tatverdächtige.

Zeugen, die den Überfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

