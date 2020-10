Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Streitigkeiten enden in Schussabgabe - Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Schützen geben können

Kassel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wird der Polizei in Kassel eine angeschossene Person vor einem Lebensmittelmarkt gemeldet.

Nach ersten Ermittlungen gerieten am Sonntag gegen 0:40 Uhr zwei Männer in der Friedrich-Ebert-Straße in Streit. In Folge der Auseinandersetzung gibt einer der beiden mindestens drei Schüsse auf seinen Kontrahenten, einem 18-jährigen Mann aus Fuldatal, ab und flüchtet anschließend zu Fuß vom Tatort. Der Geschädigte wird mit Schussverletzungen am Bein und Unterleib in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, Südländer, ca. 1,75 m groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, muskulös, kurze dunkel Haare, Bart. Bekleidet war er mit einer hellen Strick- oder Trainingsjacke, evtl. mit roter Aufschrift. Vom Tatort in der Friedrich-Ebert-Straße flüchtete der Täter in Richtung Königstor.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Die Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat K 11 der Kasseler Kriminalpolizei.

EPHK Dirk Bartoldus, Polizeiführer vom Dienst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: +49 561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell