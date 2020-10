Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel, BAB7: Folge-bzw. Korrekturmeldung zur Unfallmeldung

Kassel (ots)

Bitte beachten Sie unsere Erstmeldung unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4743439

1. Die Richtungsfahrbahn der BAB7 in Fahrtrichtung Fulda/Würzburg ist wieder frei. Die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Hannover ist weiterhin gesperrt. Ein Fahrstreifen wird in Kürze freigegeben.

2. Entgegen anders lautender Erstmeldungen befuhr das in der Ursprungsmeldung beschriebene Wohnmobil zum Unfallzeitpunkt nicht die BAB44 sondern die BAB7 aus Richtung Fulda/Würzburg kommend in Fahrtrichtung Göttingen/Hannover.

3. Nach Angaben der vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal sind an dem Verkehrsunfall insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt, fünf Personen erlitten schwere Verletzungen, darunter zwei Kinder. Die verletzten Personen werden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Weitere Meldung folgt...

Rückfragen bitte an:

Alexander Wessel, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel



Telefon: +49 561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell