POL-PB: Inhaber eines roten Rollers gesucht

Delbrück-Lippling (ots)

(mh) Die Polizei sucht nach dem Inhaber bzw. der Inhaberin eines roten Kleinkraftrads der Marke Suzuki. Der Roller, der die Aufschrift "HEBO" trägt, war am Freitag, 5. März, gegen 16 Uhr in einem Gebüsch am Figgenweg in Delbrück-Lippling gefunden worden. Er weist diverse Beschädigungen auf und hat ein schwarzes Versicherungskennzeichen mit der Nummer 279HNE. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Roller aus einem Diebstahl stammt. Zeugen, die Hinweise zu dem Kleinkraftrad geben können, melden sich bitte über die Telefonnummer 05251-3060 bei der Polizei.

