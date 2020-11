Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Geldbeutel entwendet

SinzheimSinzheim (ots)

Während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der `Landstraße´, wurde eine 86-jährige Dame Opfer eines Diebstahls. Im Zeitraum zwischen 12:45 Uhr bis 13:15 Uhr soll ein bislang unbekannter Langfinger der Dame den Geldbeutel aus ihrer körpernah getragenen Handtasche entwendet haben. Der unbekannte Dieb hob anschließend mehrere Geldbeträge von dem Konto seines Opfers ab, sodass die 86-Jährige um circa 2.500 Euro erleichtert wurde. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt - Tragen Sie ihre Hand- und Umhängetasche immer verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich unter den Arm - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Bewahren Sie keine Geheimzahlen zusammen mit entsprechenden Bank- oder Kreditkarten auf. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

