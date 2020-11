Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Smart übersehen

OffenburgOffenburg (ots)

Beim Einparken eines Fahrzeugführers kam es am Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Freiburger Straße zu einem Unfall. Ein 86-jähriger BMW-Fahrer erkannte beim Rückwärtseinparken in eine Parklücke den bereits dort geparkten Smart zu spät. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der geparkte Smart auf einen gegenüber geparkten Peugeot geschoben. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf circa 1.000 Euro.

/kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell