Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden, Herrenberg - Gegen Auflagen verstoßen: Haft

Mittelbaden, HerrenbergMittelbaden, Herrenberg (ots)

Nachdem ein 50 Jahre alter Straftäter am 05.11.2019 gegen Auflagen vorzeitig aus seiner Haft in der Justizvollzugsanstalt Heimsheim entlassen wurde, sitzt er seit vergangenen Freitag wieder hinter Gittern. Der wegen Sexualstraftaten verurteilte Mann wurde im Jahr 2017 vom Landgericht Baden-Baden zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt.

Nachdem sich der vorzeitig Entlassene nicht an die gegen ihn verhängten gerichtlichen Auflagen hielt und untertauchte, setzte die Staatsanwaltschaft Baden-Baden am 05.05.2020 den Haftbefehl zum Vollzug der noch offenen Restfreiheitsstrafe von 206 Tagen Haft gegen den Betroffenen wieder in Kraft.

Nach monatelangen intensiven, zum Teil verdeckt durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt, die in enger Abstimmung mit der Koordinierungsstelle Haftbefehlsmanagement betrieben wurden, konnte der vermeintliche Aufenthaltsort des Flüchtigen in Herrenberg ermittelt werden.

Am vergangenen Freitag wurde der Gesuchte in einer konzertierten Aktion durch Beamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim eingeliefert.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell