Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Handy geraubt, Zeugen gesucht

BiberachBiberach (ots)

Beamte des Polizeireviers Haslach wurden am Samstagabend gegen 20 Uhr von einem Zeugen zu einen Streit in der Bahnhofstraße gerufen. Nach ersten Informationen sollen zwei Männer einen 19-jährigen Bekannten mit Faustschlägen und Kniestößen so vor einem Bahnhofsgebäude malträtiert haben, dass er zur Behandlung seiner Blessuren in eine Klinik gebracht werden musste. Bei dem Gerangel soll das Handy des Opfers auf den Boden gefallen sein, welches der jüngere der beiden an sich nahm. Die Täter sollen in Richtung Fahrradständer und im Anschluss über die Schienen in Richtung Ortsmitte Biberach geflüchtet sein. Hintergründe zu dem handfesten Disput sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, insbesondere eine Frau mit einem Kind, die den Vorfall möglicherweise beobachtet hatte, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

