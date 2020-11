Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Geschlagen

AchernAchern (ots)

Am Rathausplatz kam es am Sonntagabend gegen 17 Uhr zu einer Streitigkeit bei der ein 13-Jähriger durch einen Faustschlag auf die Nase so verletzt wurde, dass er zur Behandlung in eine nahe Klinik gebracht werden musste. Zuvor soll es zu Beleidigungen gegenüber dem später Verletzten aus einer bisher nicht bekannten Personengruppe, wohl ebenfalls Jugendliche, gekommen sein. Die Beamten des Polizeirevier Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 07841 7066-0. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell