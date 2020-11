Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Beziehungsstreit

RenchenRenchen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung im Rahmen eines Beziehungsstreites kam es am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr im Bereich eines Parkplatzes in der Straße Teichmatt. Hierzu soll es zunächst im Auto zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Paar gekommen sein. Anschließend soll es zu bedrohlichen Situationen gekommen sein, indem ein 33-Jähriger mit seinem Auto mehrfach auf seine an der Straße gehende 30-Jährige Partnerin zugefahren sein soll. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 07841 7066 0 erbeten. /ag

