Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Auseinandersetzung

WillstättWillstätt (ots)

Zu Streitigkeiten, bei welcher es gar zur Schussabgabe aus einer Schreckschusswaffe gekommen sein soll, kam es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in Willstätt in der Industriestraße. Bei der Auseinandersetzung, an welcher nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sowohl Jugendliche als auch Erwachsene beteiligt waren, soll es auch um Geldforderungen gegangen sein. Die eintreffenden Beamten wurden im Zuge der ersten Ermittlungen vor Ort massiv beleidigt und gar bedroht, so dass zur Festnahme eines 38-Jährigen Pfefferspray eingesetzt werden musste. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen, unter anderem auch wegen des versuchten Raubes, aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer, 0781 21 1810. /ag

