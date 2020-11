Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Geroldsau - Fahrräder gestohlen, Hinweise erbeten

Baden-Baden, GeroldsauBaden-Baden, Geroldsau (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben zwei verdächtige Personen zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen ihr Unwesen in Geroldsau getrieben. Die bislang Unbekannten entwendeten im Zeitraum von Freitag bis Sonntagmorgen, 9:30 Uhr, zwei Fahrräder in der Geroldsauer Straße. Nach Aussage des 68-jährigen Besitzers wurden die Zweiräder aus einer unverschlossenen Garage gestohlen. Bei den entwendeten Velos handelte es sich um ein CANYON Spectral AL 6.0 in der Farbe grün/gold mit einem Neupreis von über 2.000 Euro sowie um ein CUBE 17 AIM AL 29 black'n flash red Rh.17 im Wert von mehreren Hundert Euro. Bereits von Donnerstag auf Freitag wurde ein mittels Zahlenschloss gesichertes Mountainbike einer 55-Jährigen vor einem Haus im Höllhäuserweg gestohlen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen besteht, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib der gestohlenen Fahrräder geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer: 07221 680-0 mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden in Verbindung zu setzen.

