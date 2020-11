Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch

OberharmersbachOberharmersbach (ots)

Einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch sehen seit Sonntag eine 60 Jahre alte Frau sowie eine 14-jährige Jugendliche entgegen, nachdem sie sich unerlaubt Zutritt in ein Anwesen in der Straße "Hub" verschafften. Nachdem gegen 12 Uhr auf Klopfen an der Hauseingangstüre niemand öffnete, kamen die beiden Frauen durch die unverschlossene Tür in den Flur. Als die Eigentümerin hinzukam, flüchteten sie in Richtung Bahnhof Riersbach. Im Rahmen einer Fahndung konnten beide in der Straße "Auf der Hub" angetroffen und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde Bargeld in kleiner Stückelung aufgefunden, das vermutlich aufgrund von Zeugenaussagen bei Sammlungs- oder Bettelbetrug erlangt wurde. Das Geld wurde sichergestellt. Die zwei erhalten nun unangenehme Post der Staatsanwaltschaft.

