Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Gebäudebrand

WolfachWolfach (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm an einem landwirtschaftlichen Gebäude in der Schiltacher Straße rief am Samstagabend gegen 19.20 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Polizeireviers Haslach auf den Plan. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen im hinteren Teil des Objekts ausgebrochen in dem sich landwirtschaftliche Erzeugnisse und Maschinen sowie ein Heizraum befanden. Der Brand konnte recht schnell von der Feuerwehr gelöscht werden ohne dass es zu einem Übergriff auf andere Gebäudeteile kam. Personen kamen keine zu Schaden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden.

