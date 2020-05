Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

TUT) Einbruch in einem Schrebergarten (03.05.2020 - 04.05.2020)

Gosheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in ein Gartenhaus im Gewann Au, der bereits im Zeitraum von Sonntag, 03.05.2020, 20.00 Uhr, bis Montag, 04.05.2020, 15.30 Uhr, begangen wurde.

Unbekannte Täter überstiegen in diesem Tatzeitraum den 140 cm hohen Zaun des Gartengrundstücks und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gartenhaus. Nachdem es den Tatverdächtigen zunächst nicht gelang, die Zugangstüre zu dem Gartenhaus zu öffnen, traten sie die Füllung des Türblattes ein und richteten dadurch hohen Sachschaden an. Das Gartenhaus wurde nach dem widerrechtlichen Zutritt durchsucht. Entwendet wurden eine Flasche Kräuterlikör, zwei Flaschen Coca-Cola und eine rote LED-Bauleuchte. Neben der Eingangstür zu dem Gartenhaus hebelten die unbekannten Tatverdächtigen zusätzlich die Zugangstür zu einem sich im Gartenhaus befindlichen Geräteschuppen auf, wo sie nichts Stehlenswertes fanden.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige, ein möglicherweise benutztes Fahrzeug oder den Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 1240, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell