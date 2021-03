Polizei Paderborn

POL-PB: Schließende Türen - Fünfjähriger in Bus leicht verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(CK) - Am Montagnachmittag (22.03., 17.40 Uhr) kam es auf der Detmolder Straße in einem Linienbus, der in Fahrtrichtung Paderborn unterwegs war, zu einem Unfall mit einem fünfjährigen Kind.

Der kleine Junge bestieg mit seiner Mutter, die einen Kinderwagen mitführte, den Bus an der Haltestelle vor der Polizeiwache in Bad Lippspringe.

Der Busfahrer schloss danach die automatisierten hinteren Türen mittels Knopfdruck, dabei wurde ein Bein des Kindes zwischen den Türen eingeklemmt.

Als das Kind daraufhin zu schreien anfing, öffnete der 63-jährge Busfahrer sofort wieder die Türen.

Das Kind wurde bei diesem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell