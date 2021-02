Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Damenfahrräder gestohlen

Nordhorn (ots)

Bereits am 31. Januar beobachteten Zeugen den vermutlichen Diebstahl von zwei Fahrrädern am Bahnhof in Nordhorn. Die Räder konnten anschließend von der Polizei sichergestellt werden. Die Eigentümer zu den beiden Damenrädern Greens Coventry silberschwarz und Giant Blazer blau werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

