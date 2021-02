Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Haftbefehl, kein Führerschein, keine Steuern, keine Versicherung

Werlte (ots)

Am Dienstagabend hat die Polizei Sögel auf der Loruper Straße in Werlte einen Audi A3 angehalten und die Insassen kontrolliert. Gegen 21 Uhr stellten sie dabei fest, dass der 45-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn und seinen Mitfahrer lagen zudem Haftbefehle vor. Am Auto waren falsche Kennzeichen angebracht. Steuern und Versicherung wurden für diesen Pkw folglich nicht entrichtet. Die Ermittlungen dauern an. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell