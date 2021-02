Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Straßenlaterne beschädigt

Nordhorn (ots)

In den vergangenen Tagen ist es an der Bentheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher war mit seinem Fahrzeug vermutlich stadtauswärts unterwegs, als dieser nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Straßenlaterne kollidierte. Die Laterne wurde dabei erheblich beschädigt. Es ist anzunehmen, dass auch an dem Fahrzeug ein großer Schaden entstanden sein muss. Der Verursacher dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

