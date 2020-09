POL-D: Flingern Nord - Verkehrsunfall - Fünfjähriger Junge schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Flingern Nord - Verkehrsunfall - Fünfjähriger Junge schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Montag, 7. September 2020, 17 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände einer Kindertagesstätte gestern Nachmittag in Flingern wurde ein fünfjähriger Junge so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht.

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 35-jähriger Düsseldorfer mit seinem Ford-Galaxy die Metro-Straße in Richtung Gerresheim. Er beabsichtigte nach rechts auf den Parkplatz einer Kindertagesstätte aufzufahren. Dabei übersah er eine 33-jährige Frau und deren fünfjährigen Sohn. Die Mutter wurde durch den Pkw touchiert, erlitt dabei jedoch keine Verletzungen. Der Junge wurde von dem Pkw erfasst und lag unter dem Auto. Dem Unfallfahrer gelang es zusammen mit der Mutter den Jungen unter dem Wagen zu befreien. Er wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort auch von Zeugen versorgt. Der Junge erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die in einer Klinik stationär behandelt werden. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz und sicherte Spuren.

