Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum - Motorroller kollidiert mit Pkw - 26-jähriger Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 7. September 2020, 18.10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Stockum verletzte sich gestern am frühen Abend ein 26-jähriger Rollerfahrer so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Daimler Vito die Rotterdamer Straße in Richtung Cecilienallee. Als er in die Stockumer Kirchstraße links einbiegen wollte, übersah er offensichtlich einen entgegenkommenden 26-Jährigen. Er war mit seinem Motorroller auf der Rotterdamer Straße in Richtung Messe unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch den der Rollerfahrer stürzte. Der 26-Jährige verletzte sich so schwer, dass er in einem Krankenhaus stationär behandelt werden musste.

