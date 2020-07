Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1024) Polizei findet Bullen

Höchstadt an der Aisch (ots)

Die Suche nach dem entwichenen Bullen im Landkreis Erlangen-Höchstadt (Meldung 1021) konnte erfolgreich beendet werden. Der Bulle wurde unweit von Pretzdorf (Gemeinde Markt Vestenbergsgreuth) von einem Polizeihubschrauber aufgefunden.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen konnte ein Polizeihubschrauber den Jungbullen in einer Hecke unweit von Pretzdorf auffinden. Der Versuch das Tier mit einer Betäubungsspritze ruhig zu stellen verlief zunächst erfolglos. Letztendlich konnte der daraufhin etwas träge Jungbulle mit vereinten Kräften zurück in den Stall gelotst werden . Nach bisherigem Ermittlungsstand öffnete der Bulle den Verschlusshebel des Stalltores mit seinen Hörnern und suchte so die Freiheit. / Michael Petzold

