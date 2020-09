Polizei Düsseldorf

POL-D: Fahndungsrücknahme der Polizei Mönchengladbach: "Vermisste 13-Jährige - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe"

Mit einer Meldung vom 24 August hatte die Polizei Mönchengladbach die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 13-jährigen Yaren Ö. gebeten. Die Ermittler hatten derzeit Anhaltspunkte dafür, dass sich die Vermisste im Bereich der Städte Dortmund oder Düsseldorf aufhalten könnte.

Die Öffentlichkeitsfahndung kann nun zurückgenommen werden: Die 13-jährige wurde am Samstag, 05.09.2020, gegen 21:40 Uhr, in Dortmund in einem Zug der Deutschen Bahn ohne gültigen Fahrausweis angetroffen und überprüft. Sie wurde wohlbehalten in die Obhut ihrer Mutter übergeben.

Die Polizei Mönchengladbach dankt der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Suche. (cw)

