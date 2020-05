Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Mittwochnachmittag (13.05., 16.21 Uhr) stürzte ein 57-jähriger Gütersloher aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Fahrrad auf der Avenwedder Straße und verletzte sich schwer. Nach Zeugenaussagen war der Mann unvermittelt aus dem Kuckucksweg auf die Avenwedder Straße gefahren und sei dann ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad umgekippt.

Der 57-Jährige wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da in seiner Atemluft Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ihm in der Klinik eine Blutprobe entnommen.

