POL-CE: Diverse Werkzeuge entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in eine Werkstatt auf einem Hof in der Dorfstraße eingebrochen. Unbekannte verschafften sich auf einem landwirtschaftlichen Anwesen gewaltsam Zugang zu einem Nebengebäude, in dem sich eine Werkstatt befindet. Daraus entwendeten sie unter anderem mehrere Motorsägen und einen Winkelschleifer.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bergen, Tel.: 05051/471660, zu melden.

