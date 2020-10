Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Fahrraddieb nach Zeugenhinweis auf frischer Tat gestellt

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (20.10.), gegen 16:30 Uhr, fiel aufmerksamen Zeugen ein älterer Mann auf, der sich am Bahnhof in Kapellen offenbar an mehreren dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte.

Schließlich nahm er eines der Fahrräder an sich und fuhr damit davon. Anhand der angegebenen Fluchtrichtung, sowie der Beschreibung von Person und Fahrrad, konnten die hinzugerufenen Polizisten einen 66-jährigen sowie das mutmaßliche Diebesgut in der Nähe des Bahnhofs antreffen. Der Verdächtige leugnete gegenüber der Polizei die Tat, verstrickte sich dabei jedoch in Widersprüche. Das von ihm mitgeführte Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe bei der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrads (ein Foto ist der Meldung beigefügt). Hinweise diesbezüglich nimmt das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

