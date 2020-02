Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Horchheim - Wieder Sachbeschädigungen durch Reifenstecher

Worms (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Polizei Worms erneut durch Anwohner in Worms-Horchheim über zerstochene Autoreifen informiert. Unbekannter Täter hatte in der letzten Nacht von ca. 20:00 Uhr bis heute Morgen, 05:50 Uhr wieder zugestochen und an insgesamt sieben PKW die Reifen beschädigt. Alle beschädigten Fahrzeuge waren ordnungsgemäß am Straßenrand in der Hahnstraße, Zollhausstraße, Querstraße, Höhlchenstraße und Neubachstraße geparkt. Der Täter ging dabei nur die zum Gehweg gewandten Reifen an. Zur Sachschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Vor Ort wurde durch die eingesetzten Beamten eine intensive Spurensuche durchgeführt.

Wir bitten Zeugen, die insbesondere Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, sich bei der Polizei Worms unter der Telefonnummer 06241/852-0 zu melden.

