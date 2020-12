Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Nach Einbruch zwei hochwertige PKW entwendet

Celle

In der Nacht zu Donnerstag (03.12.)entwendeten unbekannte Täter zwei hochwertige PKW, die unter einem Carport in der Straße "Am Witte Moor" abgestellt waren. Die Tatzeit liegt zwischen 01.00 und 03.00 Uhr. Während die Hausbewohner schliefen, hatten sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zum dem Einfamilienhaus verschafft und die Autoschlüssel sowie eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen. Anschließend nutzen die Täter die Autoschlüssel und fuhren mit den beiden Wagen, einem Audi Q 5 und einem Audi Q 7, davon. Dass beide PKW verschwunden waren, entdeckte der Eigentümer zwar erst am frühen Morgen, einem Nachbarn allerdings war das Fehlen beider Fahrzeuge bereits schon gegen 03.00 Uhr aufgefallen. Am Donnerstagmorgen wurde der schwarze Audi Q 7 in einem nahegelegenen Waldstück völlig verdreckt und mit ausgebauten Fahrzeugteilen aufgefunden. Der schwarze Q 5 blieb hingegen verschwunden. Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215 oder -323.

