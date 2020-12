Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei ermittelt mutmaßlichen Drogendealer +++ Betäubungsmittel bei Durchsuchung gefunden

CelleCelle (ots)

Die intensive Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität in Celle hält unvermindert an. Hinweise in anderer Sache führten die Ermittler zu einem 39-jährigen Mann aus Celle, dem unerlaubter Drogenhandel vorgeworfen wird. Die gestrige Durchsuchung (Mi. 02.12.2020) einer Wohnung im Celler Stadtgebiet führte zum Auffinden mehrerer hundert Gramm Cannabis und einiger als "verbotene Gegenstände" eingestufter Utensilien. Die Ermittler werden die Drogen nun beim Landeskriminalamt zwecks Wirkstoffgehaltbestimmung untersuchen lassen, da außer dem illegalen Handel auch der Besitz einer "nicht geringen Menge" Drogen laut Betäubungsmittelgesetz (BtmG) zu vermuten ist. Ein solcher Besitz qualifiziert die Tat zu einem Verbrechen und damit einer deutlichen Anhebung des Strafrahmens, hier nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe.

