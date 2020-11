Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kinder verletzt - Suche nach Fahrer

Am vergangenen Dienstag (24.11.2020) wurden gegen 7.30 Uhr zwei 13-jährige Kinder verletzt, als sie auf dem Schulweg in Euskirchen an der Fußgängerampel Alleestraße die Fahrbahn in Richtung Hochstraße überqueren wollten.

Angeblich kam ein älteres silbernes Auto von links und missachtete das Rotlicht der Lichtsignalanlage. Der Junge hat dann das Mädchen zur Seite geschubst, damit sie nicht angefahren wurde. Er ist selbst leicht von dem Fahrzeug erfasst worden.

Der Wagen, möglicherweise ein Peugeot, soll dann ohne anzuhalten in Richtung Oststraße weitergefahren sein. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: 40-50 Jahre alt, kurze graue Haare.

Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-460, 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

