Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrüger mit Enkeltrick erfolgreich

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag (13 bis 14.45 Uhr) wurde ein 86-Jähriger aus Euskirchen mit einer unterdrückten Telefonnummer angerufen. Dem Senior wurde mit weiblicher Stimme eine Notlage der Nichte nach einem Verkehrsunfall suggeriert. Um den Geschädigten unter Druck zu setzten, wurde er mehrmals in kurzen Zeitabständen angerufen. Der Geschädigte willigte ein und wurde aufgefordert, eine fünfstellige Euro-Summe von seiner Bank abzuheben. Durch die Anruferin wurde dem 86-Jährigen ein Taxi bestellt, das ihn zur Bank brachte. Er hob den Geldbetrag ab und übergab ihn an seiner Wohnanschrift einem Boten. Bei diesem sollte es sich um einen Notar handeln. Der Bote kann durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden: etwa 20-25 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, helle Haare, dunkle Hose, dunkler Pullover.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell