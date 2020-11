Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tresor gestohlen

53894 Mechernich53894 Mechernich (ots)

Bei einem Einbruch in eine Schule an der Feytalstraße in der Nacht zu Mittwoch erbeuteten Unbekannte einen Möbeltresor. Die Diebe hatten eine Tür zum Büro des Rektors aufgetreten und das Lehrerzimmer sowie das Zimmer des Schulleiters durchsucht. Die Diebe nahmen einen aufgefundenen Möbeltresor mit.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell