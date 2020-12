Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - Rotes Auto beschädigt parkenden VW Tiguan auf Lidl-Parkplatz und flüchtet

CelleCelle (ots)

Am Mittwoch (03.12.2020), in der Zeit zwischen 13.00 und 21.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Nienhagener Straße einen parkenden VW Tiguan. Anschließend fuhr der Verursacher weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. An dem Tiguan wurde eine starke Eindellung von einer Anhängerkupplung festgestellt. Der flüchtige Wagen dürfte eine rote Farbe haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen in Verbindung zu setzen unter Telefon 05144/49546-0.

