Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - 21-Jähriger leistet Widerstand bei Polizeieinsatz in Lebensmittelmarkt

CelleCelle (ots)

Nach einem vermeintlichen Ladendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Bahnhofstraße ist gestern (Donnerstag, 03.12.20) ein 21 Jahre alter Mann vollkommen ausgerastet und hat einen der eingesetzten Polizeibeamten angegriffen. Der alkoholisierte Dieb hatte zunächst den Marktleiter bedroht und beleidigt, nachdem er verdächtigt worden war, in dem Markt etwas gestohlen zu haben. Obwohl sich der Verdacht des Diebstahls nicht bestätigte, ließ der Mann sich nicht beruhigen. Als Polizisten ihn aus dem Markt begleiten wollten, beleidigte und bedrohte er sie nicht nur, sondern widersetzte sich aktiv den Anordnungen der Beamten. Bei der Fixierung sperrte er sich derart, dass ein 56-Jähriger Polizist verletzt wurde. Nach einer Blutentnahme verbrachte der Beschuldigte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Nun warten auf ihn mehrere Strafanzeigen.

