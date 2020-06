Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Frischwäsche gestohlen

Sprockhövel (ots)

In der Zeit vom 06.06 bis zum 07.06 kletterten Unbekannte auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schmiedestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten sie hier die Balkontür zur Wohnung aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Bewohnerin stellte jedoch fest, dass die Täter einige Kleidungsstücke mit sich nahmen, die auf dem Balkon zum Trocknen aufgehängt waren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell