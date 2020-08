Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baumaschinen, Laptop und Metall gestohlen

53894 Mechernich (ots)

Einen Schaden im unteren vierstelligen Euro- Bereich verursachten Diebe bei einem Einbruch auf ein Firmengelände an der "Peterheide". Einem Zeugen war das aufgebrochene Einfahrtstor zur Firma aufgefallen. Er informierte den Eigentümer. Als dieser an seinem Firmensitz eintraf, bemerkte er nicht nur das gewaltsam geöffnete Tor, sondern auch den Einbruch in einen Baucontainer. Die Diebe verschafften in der Nacht zu Montag Zutritt zum Gelände und entwendeten außen gelagertes Metall, Baumaschinen und einen Laptop aus einem Container.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell