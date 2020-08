Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Scheune stand in Vollbrand

53909 Zülpich-Eppenich (ots)

Am frühen Montagmorgen (5.34 Uhr) bemerkten Zeugen ein Feuer an der Landstraße 11/Ecke Schluchtbach. Offenbar hatten Unbekannte die Scheune in Brand gesetzt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte nur noch die Scheune kontrolliert abbrennen lassen. Zuvor waren die Flammen schon auf eine Strohmiete in unmittelbarer Nähe der Scheune übergesprungen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Euro- Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass um 5.15 Uhr die Scheune noch intakt war. Eine Brandlegung hat offenbar erst danach stattgefunden.

