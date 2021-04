Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte machen sich an drei Zigarettenautomaten zu schaffen

Hille, Petershagen, Minden (ots)

Gleich drei aufgebrochene Zigarettenautomaten wurden der Polizei am Mittwoch, 31. März, aus Hille, Petershagen-Friedewalde und dem Mindener Ortsteil Stemmer gemeldet. Offenbar gelang es den Kriminellen nur in einem Fall an die Geldkassette zu gelangen.

Als die Beamten zur Mittagszeit nach Hille zur Straße Bollacken gerufen wurden, stellten sie fest, dass an dem Automaten nahe der Rahdener Straße ein Schutzblech sowie die Geldkassette fehlten.

Bereits am Morgen waren einer Bäckereiangestellten in Friedewalde die Beschädigungen an einem Automaten an der Ecke Friedewalder Straße/Lavelsloher Straße aufgefallen. Hier gelang es nach einer ersten Inaugenscheinnahme durch die Polizisten den Dieben nicht an Zigarettenschachteln oder Geld zu gelangen.

Ein ähnliches Bild bot sich den Ordnungshütern am Morgen zudem am Hotel "Zur Stemmer Post" Hier zeigten sich ebenfalls deutliche Aufbruchspuren. Auch hier dürften die Unbekannten leer ausgegangen sein.

Zeugen, denen im Laufe der Nacht zu Mittwoch an den drei genannten Orten Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell