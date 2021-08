Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pedelec in Sutthausen gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch erbeuteten Unbekannte am Akeleiweg ein Pedelec der Marke KTM, Modell Macina Cross LFC. Der oder die Täter begaben sich zwischen 23 und 10 Uhr in den unverschlossenen Fahrradschuppen eines Wohnhauses und nahmen das mit einem Schloss gesicherte Fahrrad mit. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes 28-Zoll-Rad mit einem 56cm-Rahmen, auf dem in blauer Farbe der Herstellername vermerkt ist. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

