POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Clausthal, Brand bei Renovierungsarbeiten

Am Donnerstag, d. 03.12.2020, 16.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Claustahl, Zellbach, durch den Hauseigentümer gerufen. Bei Renovierungsarbeiten wurde ein elektrisch betriebener Heizlüfter an eine aufgewickelte Kabeltrommel angeschlossen. Aufgrund der starken Leistungsaufnahme des Heizlüfters überhitzten die Kabel der Kabeltrommel und das Anschlußkabel. Die Isolierung schmolz und fing Feuer. Ein installierter Rauchmelder schlug rechtzeitig Alarm und machte den Eigentümer auf den Brand aufmerksam. Dadurch entstand nur geriner Schaden, eine in der Nähe befindliche Türzarge wurde verkohlt und das Gebaüde verraucht. Personen kamen nicht zu Schaden.

Trunkenheitsfahrt

In Clausthal stoppte die Funkstreife am 03.12.2020, 23.50 Uhr, ein Wohnmobil zum Zwecke der Verkehrskontrolle. Bei der 26-jährigen Fahrerin bemerkte man Atemalkoholgeruch, ein Test vor Ort ergab 0,93 Promille. Der Fahrzeughalter des Wohnmobiles war Beifahrer, hatte ebenfalls Alkohol getrunken und gestattete die Fahrt. Bei der Fahrerin wurde eine Blutentnahme veranlaßt und die Weiterfahrt untersagt. Fahrerin und Halter erhalten beide eine Anzeige. /Krz.

