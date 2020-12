POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 03.12.2020

Polizeiinspektion Goslar

PKW überfährt ausgehobenen Gullideckel

Langelsheim. Am Donnerstag gegen 17:10 Uhr befuhr eine 58 jährige Lautenthalerin mit ihrem PKW die Straße Spar die Müh. Dabei überfuhr sie bei Dunkelheit einen mittig auf der Straße liegenden Gullidecke aus Metall. Nach Hinweisen sollen sich kurz zuvor mehrere Kinder in Tatortnähe aufgehalten haben. Der Gullideckel wurde aus einen neben der Fahrbahn befindlichen Oberflächenwasserablauf herausgehoben und auf der Straße abgelegt. Polizeiliche Ermittlungen hinsichtlich einer Gefährdung des Straßenverkehrs wurden aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 978780

Verkehrsunfall

Bredelem. Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Landstraße in Höhe der Freien Schule. Eine 30jährige Autofahrerin fuhr beim Einfahren von einem Straßenteil auf die Fahrbahn rückwärts gegen einen dort stehenden PKW. Es entstand ein Schaden von insgesamt 1.500 Euro.

Nötigung im Straßenverkehr

Langelsheim. Auf der B 82 bremste ein Fahrer eines weißen VW Golf am Donnerstag gegen 11:25 Uhr mehrmals einen anderen PKW grundlos aus. Der Beifahrer des PKW zeigte zudem beleidigende Gesten. Auf einem Parkplatz in der Langen Straße stellte sich der Täter dann mit seinem Fahrzeug so vor den PKW des anderen, dass dieser nicht wegfahren konnte. Bei den Insassen soll es sich um zwei junge Männer mit südländischen Aussehen handeln. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 978780

