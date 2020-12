Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Kriminelle geben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus

GoslarGoslar (ots)

Im Landkreis Goslar treiben weiterhin Kriminelle über Telefonanrufe ihr Unwesen und versuchen ältere Menschen mit perfiden Maschen um deren Geld zu bringen.

In einer kürzlich geschehenen Serie von Anrufen bei älteren Menschen, gab sich die Anruferin als Bankmitarbeiterin aus und fragte, ob eine Zahlung von 3.000 EUR ins Ausland veranlasst worden sei. In allen Fällen war die angezeigte Rufnummer die echte Telefonnummer der örtlichen Sparkassenfiliale. Glücklicherweise wurden die Gespräche kurz darauf beendet, so dass kein Vermögensschaden entstand.

Die Vorgehensweise dieser Kriminellen ist vielfältig. Mal wird sich als naher Verwandter in Not ausgegeben, mal als Polizist, der vor Gaunern warnt oder auch als Bankmitarbeiter, dass man Unregelmäßigkeiten bei den Kontobewegungen festgestellt habe.

Forderungen von hohen Geldbeträgen zur Abwendung einer angeblichen Notsituation oder Behauptungen bevorstehender Straftaten schließen sich an. Ebenso oftmals Fragen zu Wertgegenständen im Haus oder kürzlich getätigten Banküberweisungen.

Die Polizei veröffentlicht dazu regelmäßig Warnmeldungen und erklärt darin das Vorgehen der Betrüger. Inzwischen passen diese jedoch ihre Vorgehensweise an diese Warnmeldungen an. Die Angerufenen werden beispielsweise davon abgehalten, ihre Bank zu kontaktieren, da man dort in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft einen verdächtigen Mitarbeiter überführen wolle. Auch werden die Angerufenen mit angeblichen Polizisten vom Raubdezernat verbunden, um so die Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Daher rät die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand nicht mit Namen meldet, sich als Polizist oder Bankmitarbeiter ausgibt.

- Lassen Sie sich auf keine Ratespielchen wie "Rate mal, wer hier spricht!" oder "Hallo Oma, erkennst du mich nicht?" ein.

- Die Täter versuchen ihr Opfer unter Druck zu setzen. Lassen Sie sich nicht bedrängen, beenden Sie das Gespräch sofort und rufen die Sie Polizei oder Ihre Bank an.

- Die Polizei fragt niemals am Telefon nach Vermögensverhältnissen, Schmuck oder anderen Wertgegenständen im Haus.

- Die Polizei fordert Sie niemals am Telefon dazu auf, Geld an Boten auszuhändigen.

Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln und sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen zu diesem kriminellen Vorgehen.

