Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 03.12.2020

GoslarGoslar (ots)

Sachbeschädigung; Schaden ca. 100,- Euro

02.12.2020, 13.00 Uhr-15.40 Uhr, Seesen, Baderstr. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Hauseingangsbereich eines Mehrfamilienhauses einen Briefkasten mittels eines unbekannten Werkzeuges. Täterhinweise unter Tel. 9440.

Verkehrsunfallflucht mit ca. 3000,- Euro Sachschaden

02.12.2020, gegen 22.15, Seesen, Bockenemer Str. Einmündung Bornhäuser Straße. Eine 18-jährige Pkw Fahrerin aus Seesen befuhr die Bockenemer Str. in Rtg. Bornhäuser Str. und im weiteren Verlauf die Linksabbiegerspur, um in Rtg. Frankfurter Straße abzubiegen. Beim Linksabbiegen scherte sie zu weit nach rechts aus und beschädigte den Pkw eines 28-jährigen aus Seesen, der die Bockenemer Str. in Rtg. Autobahn befuhr. Nach dem Zusammenstoss verliess die Verursacherin unerlaubt die Unfallstelle, konnte aber im Nachgang ermittelt werden. ein Strafverfahren wurde eingeleitet.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell