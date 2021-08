Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Unbekannte erbeuten Pedelec

Bad Iburg (ots)

Von dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses am Drostenhof, entwendeten Unbekannte am Mittwoch, zwischen 07.30 und 14.15 Uhr, ein schwarzes Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Image 5.B Advance. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Iburg, Telefon 05403/796690.

