Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei bringt Männer zu Gerichtstermin

Kaiserslautern (ots)

Weil sie nicht zu ihrer Gerichtsverhandlung kamen, hat die Polizei am Montag zwei Männer im Stadtgebiet "eingesammelt" und nach Frankenthal begleitet. Die beiden 46 und 30 Jahre alten Männer hatten - unabhängig voneinander - an diesem Tag einen Termin am Landgericht, tauchten aber dort nicht auf. Deshalb bat das Gericht um Vorführung der Männer.

Während der 46-Jährige von Polizeibeamten zu Hause ausfindig gemacht werden konnte, entdeckte eine andere Streife den 30-Jährigen zu Fuß im Stadtgebiet und nahm ihn mit. Beide wurden anschließend zusammen zum Landgericht gebracht... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell