Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schloss geknackt, Fahrrad geklaut

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrrad haben sich Diebe in der Nacht zu Dienstag in der Pariser Straße unter den Nagel gerissen. Am Dienstagmorgen stellte der rechtmäßige Eigentümer fest, dass das Rad nicht mehr dort stand, wo er es am Abend zuvor abgestellt und verschlossen hatte: In Höhe des Hauses Nummer 146.

Die Tatzeit liegt demnach zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Täterhinweise gibt es nicht.

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Herren-Mountainbike der Marke Rockrider mit grau-blauem Rahmen. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 / 369 - 2250 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell