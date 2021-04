Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Beim Abbiegen Unfall verursacht - eine Person verletzt - 13.000 EUR Sachschaden

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 17:50 Uhr an der Kreuzung Schwetzinger Straße / Albert-Fritz-Straße. Ein 70-jähriger Nissan-Fahrer war auf der Schwetzinger Straße in nördlicher Richtung unterwegs, als er beim Abbiegevorgang nach links an der Kreuzung zur Albert-Fritz-Straße eine 22-jährige VW-Fahrerin übersah, welche die Schwetzinger Straße in Richtung Rathaus befuhr. Beide PKWs kollidierten miteinander, die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 13.000 EUR.

