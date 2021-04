Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Heidelberg: Gartenhütte am Gleitschirmlandeplatz aufgebrochen; Zeugen gesucht

Schriesheim/Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Gartenhütte am Gleitschirmlandeplatz im Dossenheimer Weg aufgebrochen. Offenbar wurde lediglich eine Axt entwendet. Der Sach- und Diebstahlsschaden dürfte bei einigen hundert Euro liegen.

Wie in Erfahrung gebracht wurde, kam es bereits zwischen Mittwoch und Freitag letzter Woche zu einem Einbruch an derselben Stelle. Neben Werkzeug fiel dem Täter auch noch ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Der Gesamtschaden hier ca. 1.000.- Euro.

Ob beide Einbrüche im Zusammenhang mit der Einbruchserie im Handschuhsheimer Feld in Heidelberg stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301 oder an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

